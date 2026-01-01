Пожар избухна край Септември. Сухи треви, храсти и стари лозя горят в района между селата Виноградец, Карабунар - в посока към град Ветрен, съобщиха от полицията.

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на селата в област Пазарджик. Хеликоптерът е излетял в 15.36 часа, информираха от Министерството на отбраната.

DarikNews.bg

Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен.

DarikNews.bg

Пожарът е в района на могила. Към мястото са насочени 5 екипа на пожарната в Септември, Белово и Пазарджик.

Няма опасност за населените места.