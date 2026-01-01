Сградата на БСП на ул. "Позитано" 20 в София ще последва съдбата на ДПС и вероятно ще има нов стопанин - за това намекна регионалният министър Иван Шишков. По-рано днес с решение на Министерския съвет стана ясно, че имотът на столичната улица "Врабча" 23 се прехвърля на Националната агенция по приходите (НАП). До момента се ползваше от партия ДПС за тяхна централа.

"БСП със сигурност също ще трябва да напусне сградата, но оттук нататък след като я напусне, ще трябва да преценим как и за какво може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Все пак това не е във фокуса на "Прогресивна България", обясни министър Шишков.

Властта реши: Сградата на софийската улица „Врабча“ се отнема от ДПС и се дава на НАП

Той уточни, че не се прави преглед на всички партийни централи, а само в случаите, в които това се налага.

На въпрос къде ще бъде централата на „Прогресивна България“, Иван Шишков отговори, че към момента няма решение. "Проблемите на държавата са толкова големи, че нямаме време да погледнем към партийните дела", коментира той.

Сградата на ул. „Врабча“ 23 прехвърляме на Националната агенция за приходите (НАП). Това съобщи на брифинг в Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. В отговор на въпрос той потвърди, че това е адресът, на който се помещава централата на ДПС. В 10-дневен срок областният управител трябва да предаде сградата на НАП.

"Взехме поредно решение, което показва, че правителството работи по коренно различен начин", каза Шишков. По думите му, това решение показва, че работещата администрация трябва да бъде по-силна от политическите задкулисия.

Шишков изтъкна, че е важно да се създадат по-добри условия за работа на НАП.