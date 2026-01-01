Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са двама, а за подуправител - един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаване на кандидатурите изтече на 12 август.

Д-р Владимир Васев Даскалов е предложен за управител на Националната здравноосигурителна каса. Предложението е от парламентарната група на „Прогресивна България". От парламентарната група на „Продължаваме промяната" предлагат за управител на НЗОК Станимир Михайлов.

Д-р Владимир Даскалов е предложен за управител на НЗОК (БИОГРАФИЯ)

За подуправител има една кандидатура - на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на „Прогресивна България".

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се прави повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове и при повторно гласуване, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура.

Отново в битката за управител на НЗОК: Кой е Станимир Михайлов (БИОГРАФИЯ)

На 2 юли 2026 г. депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски, както и мандата на подуправителя проф. Момчил Мавров, след като двамата подадоха оставките си. В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. В структурата на НЗОК са предвидени двама подуправители.