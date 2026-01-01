Правителството прие Програмата за управление на Република България за периода 2026-2030 г., съобщиха от Министерския съвет.

Документът е основан на програмата на „Прогресивна България“, като сред основните акценти са възстановяването на държавността, върховенството на правото и доверието в институциите.

Кабинетът поставя като приоритети още възстановяването на общественото доверие, утвърждаването на чувството за споделена национална отговорност и солидарност, както и ускорената модернизация на страната с цел достигане на жизнения стандарт на развитите европейски държави.

Каква е визията на правителството

Заложената в програмата визия е България да се развива като модерна европейска държава със силни и ефективни институции, конкурентоспособна икономика и високо качество на живот.

Според кабинета общественият модел трябва да се основава на върховенството на правото, социалната справедливост, знанието, иновациите и отговорното управление на националните ресурси.

За постигането на тези цели правителството предвижда „последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление“, възстановяване на върховенството на закона и утвърждаване на прозрачността и отчетността във всички публични институции.

Сред заявените намерения е и гарантирането на справедливо, законосъобразно и прозрачно управление и разпределение на обществените ресурси.

20 ключови области

Основната цел на управленската програма е изграждането на модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава с устойчиви институции и конкурентоспособна икономика.

Според правителството дългосрочната перспектива трябва да гарантира благосъстоянието на гражданите, да защитава националния интерес и да съхранява България като „силна, жизнена и просперираща национална държава за бъдещите поколения“.

Програмата предлага управленска рамка, основана на стратегическо планиране, институционална устойчивост, професионализъм, прозрачност, отчетност и измерими резултати.

Документът обхваща 20 ключови области. Във всяка от тях са определени приоритетите на правителството, конкретните мерки и действия за постигането им, както и очакваните резултати от изпълнението им.