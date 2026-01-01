На пръв поглед копривата е растение, което човек предпочита да заобиколи. Зад парещите ѝ листа обаче се крие истинско зелено съкровище, което от векове присъства в народната кухня и билколечение.

Копривата е богата на различни витамини и минерали и може да бъде част от разнообразното и балансирано хранене. Младите листа традиционно се използват за супи, ястия, баници и други домашни рецепти.

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Подпомага приема на желязо

Копривата съдържа желязо и други хранителни вещества, които участват в нормалното функциониране на организма. Затова растението често присъства в менюто през пролетта, когато се търсят повече свежи зелени храни.

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Източник е на витамини

Зелените листа съдържат витамини и растителни съединения с антиоксидантни свойства. В менюто копривата може да допринесе за по-разнообразен прием на ценни хранителни вещества.

Подкрепя нормалното храносмилане

Като зеленолистно растение копривата доставя и фибри, които са важна част от балансираното хранене и нормалната работа на храносмилателната система.

Традиционно се използва заради диуретичния си ефект

Копривата отдавна е позната в народната медицина като растение, което подпомага отделянето на урина. Именно заради това чай от коприва често се използва като част от традиционни домашни практики.

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Не бива да се подценява и начинът на приготвяне

Прясната коприва може да причини неприятно парене при допир. При готвене или подходяща термична обработка парещото действие на листата се премахва и те могат да бъдат използвани в различни ястия.

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Копривата може да бъде вкусно и хранително допълнение към менюто, но не бива да се разглежда като заместител на лечение или лекарска терапия. Както при всяка билка, прекомерната употреба не е добра идея, а при прием на лекарства или наличие на здравословен проблем е разумно да се потърси медицински съвет.