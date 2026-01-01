Касисът е сред плодовете, които заслужават по-често да присъстват в менюто ни. Малките тъмни плодчета са богати на витамини, минерали и антиоксиданти, които могат да подпомогнат организма по различни начини.

Едно от най-ценните качества на касиса е високото съдържание на витамин C. Той допринася за нормалната функция на имунната система и помага за защитата на клетките от оксидативен стрес.

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Касисът съдържа и антоцианини - растителни пигменти с антиоксидантни свойства, които придават характерния му тъмнолилав до почти черен цвят. Те се свързват с благоприятно влияние върху сърдечно-съдовата система и кръвообращението.

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Плодът е добър източник и на фибри, които подпомагат нормалното храносмилане и усещането за ситост. Освен това касисът съдържа витамин Е, калий и други полезни хранителни вещества.

Някои изследвания сочат, че биоактивните съединения в касиса могат да имат положителен ефект и върху кръвното налягане и функцията на кръвоносните съдове, макар че са необходими още проучвания, за да се установи колко значим е този ефект.

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Касисът може да се консумира пресен или замразен, а също да се добавя към кисело мляко, овесени ядки, смутита и десерти. Най-добре е да се приема като част от разнообразно и балансирано хранене.