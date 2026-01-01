Европейската комисия представи днес данни за движението на пет наказателни процедури срещу България в областите на енергетиката, прането на пари, наркотиците, правата на потребителите и опазването на околната среда, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Комисията открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния и Финландия заради неспазване на срока за цялостно въвеждане на общите правила за борба с изпирането на пари до 10 юли. Промените предвиждат държавите в ЕС да осигурят достъп до регистрите на действителните собственици за компетентните власти, саморегулиращите се органи, задължените субекти и лицата със законов интерес.

Промените са насочени към преодоляване на слабостите в европейската финансова система, така че всички държави от ЕС да ги прилагат последователно и ефективно, се посочва в съобщението. Доверието на инвеститорите и на широката общественост във финансовите пазари до голяма степен зависи от точна система за оповестяване, която осигурява прозрачност по отношение на действителните собственици и структурите за контрол на дружествата. Точната и актуална информация за действителните собственици е от решаващо значение и за правоприлагащите власти. Досега 18 държави в ЕС не са съобщили за пълно въвеждане на правилата в срок. При липса на задоволителен отговор до два месеца ЕК може да реши да продължи с наказателните процедури, се посочва в съобщението.

Комисията започва процедури за нарушение срещу България, Хърватия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения и Словакия за неспазване на срока до 12 юли за въвеждане в националното си законодателство на нови психоактивни вещества в определението на ЕС за "наркотик". С тези промени в европейското законодателство бяха въведени три нови психоактивни вещества (2-MMC, NEP и 4-BMC) и те ще попадат в обхвата на правилата за престъпленията и наказанията за незаконен трафик на наркотици. Това ще помогне за уеднаквяване на националните мерки за контрол и за повишаване на трансграничното сътрудничество между правоприлагащите и съдебните власти, пояснява комисията. При липса на задоволителен отговор до два месеца ЕК може да реши да продължи с наказателните процедури.

Комисията открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Естония, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция, след като не са съобщили до 31 юли за въвеждането на новите европейски правила за поправката на стоки. Според правилата, европейците получават правото да изискват поправка на изделия като смартфони, перални машини или хладилници, дори след изтичането на законовата гаранция. Производителите са длъжни да предлагат такава услуга на разумна цена и в разумен срок. Правилата целят ограничаване на замърсяване на околната среда. При липса на задоволителен отговор след два месеца ЕК може да продължи с наказателните процедури.

Комисията започва процедури срещу всички държави от ЕС, за да ги насърчи да въведат изцяло новите правила за справяне със замърсяването от промишлени инсталации. Тези правила целят ограничаване на употребата на опасни химикали и въвеждат ново право на обезщетение за вреди върху здравето, причинени от незаконно замърсяване. Срокът за въвеждането на новите правила изтече на 1 юли и при липса на задоволителен отговор до два месеца ЕК може да реши да продължи с тези процедури.

Комисията открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция, след като тези страни не са въвели навреме в националното си законодателство правилата за пазара на водород. Посочените страни не са съобщили за пълното въвеждане на европейските правила, приети през 2024 г. и с които бе улеснено навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород. Държавите от ЕС трябваше въведат новите правила до 5 август и само Италия е спазила срока, се отбелязва в съобщението. Ако до два месеца не получи задоволителен отговор, ЕК може да продължи с наказателните процедури.