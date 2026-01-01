Тя е неотлъчно до Доналд Тръмп, разпечатва документите, които той предпочита да чете на хартия, и според американски медии има значително влияние върху президента. Натали Харп, наричана „човешкият принтер“, се оказа в центъра на медийното внимание заради близостта си с държавния глава, а присъствието ѝ породи и спекулации за напрежение в първото семейство на САЩ.

Натали Харп заема поста на специален асистент на Доналд Тръмп в замяна на годишна заплата от 150 000 долара, обобщават Франс прес, „Франс 24“ и Бе Еф Ем Те Ве.

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Малко са снимките на Тръмп, на които да не фигурира и Натали Харп. Тя може да бъде забелязана на кадри, документиращи голф ваканции на Тръмп във Флорида или пък церемонии по посрещане на телата на убити в Близкия изток американски военни. Според запознати източници Натали Харп е била и сред малкото хора от антуража на Тръмп, които са го придружили по време на тайната смяна на самолети на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара. За тази смяна, извършена поради опасения от заплаха за живота на президента, не са били информирани дори журналистите, придружавали Тръмп на форума на високо равнище в турската столица.

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Натали Харп е родена през 1991 г. в семейството на консервативни християни от щата Калифорния. През годините тя е възпитавана от родителите си в схващането, че САЩ доминират над всички по света.

Според медийни информации Натали Харп има магистратура по бизнес администрация от университета „Либърти“ в Линчбърг, в щата Вирджиния, който е смятан за един от най-големите и влиятелни евангелистки християнски университети в страната. За кратко време Харп е била водеща в крайнодясната американска телевизия УАН (съкратено от английското „Новинарска медия Единна Америка“).

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В полезрението на Тръмп Харп попада по време на първия му президентски мандат. По онова време тя заявява по време на проява, посветена на темата за общественото здравеопазване, че Тръмп е спасил живота й в момент, в който тя се е борила с рак на костите. Как е станало това? По думите й, Тръмп е подписал закон, разрешаващ въвеждането на експериментално лечение, от което тя се е възползвала. Противници на републиканския президент обаче казаха тогава, че въпросното експериментално лечение е било въведено преди това, а не по инициатива на Тръмп.

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По онова време републиканският президент е впечатлен от критиките, които Харп отправя към американското здравеопазване от времето на демократите и решава да се запознае с нея. Резултатът е, че Харп попада в професионалния антураж на Тръмп по време на предизборната му кампания за втория му президентски мандат, стартирала още през 2022 г.

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През септември 2026 г. стана ясно, че миналата година президентът на САЩ е подарил на Натали Харп и на още няколко сътрудници по 45 000 долара в брой, предаде Ройтерс, като се позова на публикувана от Белия дом финансова документация.

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В края на август сенаторът от щата Джорджия от Демократическата партия Джон Ософ, по време на митинг заяви относно Тръмп: „Той не може да върши повече работата си. Той иска само да построи балната си зала и да пътува с Натали“. Тази забележа породи огромно възмущение сред преданите последователи на Тръмп, но предизвика и лавина от посветени на Натали Харп публикации, в които бяха споменати и някои граничещи с анекдота случки, в които тя е засвидетелствала предаността си към Тръмп.

Журналисти, следящи дейността на Тръмп, наричат Натали Харп „човешки принтер“. Този прякор не е случаен. Младата дама постоянно разпечатва за Тръмп разнородни документи, тъй като Тръмп обича да чете хартиени копия, а не в дигитален формат.

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Според медиите Натали Харп играе съществена роля и в захранването с постове на акаунта на Тръмп в социалната му мрежа Трут соушъл, в който се редуват големи геополитически съобщения, обидни коментари, шокиращи фотомонтажи и видеа.

В медиите Натали Харп е описвана като неуморна сътрудничка, като асистентка с голямо влияние над президента и безгранично предана на държавния глава.

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Според „Ню Йорк таймс“ през 2023 г. Натали Харп е адресирала до Тръмп няколко пламенни писма, в които е заявила, че той е всичко за нея и че тя искала да му донесе радост. Тези писма са обезпокоили тогава близките на президента.

Според Си Ен Ен е имало случай, в който за Натали Харп нямало място в автомобилния кортеж на Тръмп, с който той пътувал за съдебно заседание в Ню Йорк и тогава тя се промъкнала в багажника на една от колите, за да бъде плътно до него.

Редица привърженици на републиканците казват, че публикациите за Натали Харп са женомразки и подчертават, че е неуместно в някои от тях да се правят паралели между нея и Ева Браун, или Моника Люински. Но опозиционната Демократическа партия смята, че е легитимно да се повдига въпросът какво е влиянието на младата дама върху президента, още повече, че тя получава заплата, финансирана със средства на данъкоплатците.

Появата на Натали Харп под светлините на прожекторите, съвпаднала с оттеглянето на Карълайн Левит от президентската администрация, съвпадна и с отсъствието от публични прояви в продължение на месец на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Това породи спекулации, че в „първото семейство“ на САЩ може да има напрежение и че поводът за това напрежение е именно Натали Харп.

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Мелания Тръмп в крайна сметка се появи до съпруга си на 20 август на събитие в Розовата градина на Белия дом, свързано с инициативата на първата дама, наречена „Грижа за бъдещето“, за предоставяне на възможности за образование, стипендии и кариерно развитие за младежи, които излизат от системата за приемна грижа и преминават към самостоятелен живот. Преди да произнесе реч на това събитие, Мелания Тръмп прояви чувство за хумор, като заяви на журналистите: „Чух, че съм ви липсвала“, визирайки коментарите за нейното отсъствие, свързвано от медиите с присъствието на Натали Харп в антуража на Тръмп.

Мелания Тръмп отново привлече медийното внимание през септември, след като се появи на изявлението на съпруга си Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН.

Мелания Тръмп отново в центъра на вниманието на Общото събрание на ООН (СНИМКИ)

По време на речта си Тръмп похвали съпругата си за работата ѝ по инициативи, свързани с образованието и защитата на децата. Той припомни, че през март Мелания е председателствала заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на децата, технологиите и образованието в условия на конфликт.

БТА

Внимание привлече и друга нейна проява – среща по инициативата „Заедно градим бъдещето“, която подкрепя образованието на децата, използването на новите технологии в обучението и защитата им от опасностите в интернет. На събитието беше допусната журналистката на Си Ен Ен Бетси Клайн, въпреки че дни по-рано медията беше лишена от достъп до Белия дом.

Решението да бъде поканена журналистката от тази медия за събитието на Мелания се смята за реванш на първата дама над Натали Харп. Според някои предположения именно Харп е показала на Тръмп статии на Си Ен Ен, които са били враждебни към него и това е довело до решението му да забрани достъпа на тази медия до събитията в Белия дом.