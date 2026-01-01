Състоянието на държавния бюджет не позволява в момента повишение на възнагражденията, особено в секторите отбрана и сигурност. Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

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Той посочи, че е разговаряно със синдикатите многократно и според него липсата на увеличение на заплатите не е неочаквано за тях.

Всички разумни хора в синдикатите разбират каква е ситуацията, каза министърът и подчерта, че ръководството заедно с тях взима тези решения.

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Няма да съкращаваме униформени полицаи, посочи Демерджиев. По думите му има много други резерви, включително по отношение администрацията, и на хора, които не са с полицейски функции.