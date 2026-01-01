Вълнуваща любовна история, интригуващ сюжет и неочаквани обрати очакват зрителите в сериала „Да обикнеш непознат“ – първата българска вертикална драма, която вече е достъпна ексклузивно в NOVA PLAY.

Поредицата потапя публиката в тайнствения свят на двама непознати, които се срещат неочаквано, за да разберат докъде са готови да стигнат в името на любовта.

В центъра на романтичната драма с елементи на мистерия са младите актьори Мартин Медникаров и Андреа Йорданова, които до момента са се изявявали най-вече в продукции в САЩ и Великобритания. Сюжетът разказва за Лора – собственичка на фалиращ бар, която спасява ранен мъж без спомени.

Докато между тях се заражда любов, двамата се изправят срещу опасност и тайни, които той трябва да разгадае, за да си припомни кой е всъщност. В актьорския състав са още Аделина Христова, Кирил Недков, Стефани Обадяру, Людмил Брешков и Борис Кашеф. Проектът е реализиран от дирекция "Креативно и програмно развитие" на NOVA под ръководството на Христо Хаджитанев.

Със създаването на „Да обикнеш непознат“ медийната компания задава нов стандарт в развитието на дигиталното съдържание у нас, навлизайки в един от най-динамично развиващите се глобални формати – вертикалната драма. Иновативният жанр се превърна в световен феномен с пазар за над 10 милиарда долара само за 2025 г. и тенденция за по-мащабен ръст в следващите години.

Заснемането на този тип продукции е адаптирано специално за мобилни устройства, а по-динамичният ритъм на епизодите привлича вниманието още от първата секунда.

Първите 28 епизода са достъпни напълно безплатно в NOVA PLAY. С абонамент потребителите получават достъп до всички останали епизоди, допълнително ексклузивно съдържание – сериали, предавания и филми, както и гледане без реклами на цялото съдържание на платформата – навсякъде и по всяко време.

Гледайте „Да обикнеш непознат“ – ексклузивно в NOVA PLAY. Повече информация за вертикалната драма може да откриете във Facebook, Instagram и TikTok.