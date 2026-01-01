Тази година полицията ще използва и дронове, за да гарантира сигурността на коледните базари в Австрия, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от австрийски електронни медии.

Дроновете са „част от модерна стратегия за действие“ и ще позволят по-добър контрол и наблюдение на големи струпвания на хора, посочват от министерството. „Те подпомагат ранното разпознаване на възможни опасности и улесняват координацията между силите за сигурност.“

При необходимост може да бъде привлечено и специализираното полицейско подразделение „Кобра“, което разполага със специални технически възможности за предотвратяване на незаконно или неправомерно използване на дронове.

Изменение в Закона за въздухоплаването дава правна възможност на областните полицейски дирекции да въвеждат и временни зони със забрана за полети на дронове, когато оценката на риска го налага.

Според Министерството на вътрешните работи към момента няма конкретни индикации за заплахи срещу коледните базари в Австрия. Въпреки това полицията ще засили присъствието си, особено на базарите и събитията, провеждани на оживени обществени места. Освен служители под прикритие от службите за защита на конституцията, ще бъдат ангажирани и специално оборудвани полицейски подразделения.

Според генералния директор по обществената сигурност Франц Руф властите ще предприемат „целенасочени мерки за сигурност, съобразени с конкретните условия на всяко място”. “Нашите полицейски служители са подготвени да разпознават възможните опасности своевременно и да реагират бързо“, заяви той.

Целта е чрез анализ на ситуацията, международно сътрудничество и превантивни стратегии да се гарантира възможно най-високо ниво на сигурност. „Тези мерки, които се предприемат и в други европейски държави, ще бъдат реализирани в тясна координация с организаторите на събитията и органите за сигурност“, поясни той.

Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване на Австрия непрекъснато следи развитието на националната и международната ситуация. Възможните заплахи се анализират, като се поддържа тесен контакт с областните полицейски дирекции и международните партньори.