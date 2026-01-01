Шестима души загинаха, а най-малко 15 са ранени, сред които има в тежко състояние, при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщават полските медии и световните агенции. Броят на жертвите и ранените постоянно се мени.

На място са екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Близо до църквата „Света Мария“ кацна и хеликоптер линейка.

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От полицията в Малополско воеводство заявиха, че атаката е извършена около 15:00 ч. местно време. Нападателят е навлязъл с колата насред множеството на Главния пазарен площад в Краков и е стрелял по тях на случаен принцип. Говорител на регионалната противопожарна служба поясни, че заподозреният е произвел изстрелите от самия автомобил, докато се е движел по улица „Славковска“. Стрелецът е използвал дългоцевно армейско оръжие и е бил облечен във военни дрехи, добави полската полиция, цитирана от Ройтерс.

Нападателят от Краков е полски гражданин, съобщиха полският новинарски сайт Онет и световните агенции Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на полската полиция.

Мъжът е прострелян по време на конфронтация с полицията, не е носил документи за самоличност със себе си. Но полицията е успяла да установи неговата самоличност по оперативен път.

Полицията каза, че нападателят е на 25 години и в колата му е са били открити още много други оръжия и боеприпаси, посочват Асошиейтед прес и ТВН 24, като цитират говорителката на полицията в Краков Катажина Число.

Полицията опроверга твърденията, че е имало и втори замесен в престъплението, след като по-рано тази вечер младши сержант Якуб Мирочна от полицията в Краков каза за Полската агенция по печата (ПАП), че по първоначална информация нападението на Главния пазарен площад е извършено от двама души.

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Полският министър-председател Доналд Туск написа в Екс, че полицията разследва стрелбата и че той получава информация по случая от министерството на вътрешните работи. Той отива към мястото.

Говорителка на полското правителство съобщи, че министърът на вътрешните работи Марчин Кервински също пътува към Краков, както и ръководителят на Националното бюро за сигурност към президентската администрация на Полша Бартош Гродецки.

„Току-що научихме подробности за ужасяващата масова стрелба в Краков. Брутална и кървава атака, която разтърси мира в Полша“, написа в Екс американският посланик в Полша Том Роуз „Америка застава до Полша в този мрачен час“, добави Роуз.

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Краков е вторият по големина град в Полша и се намира на около 250 км от Варшава.