Над 100 млн. евро месечно излизат от джобовете на българските граждани и бизнеса през последните два-три месеца, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията, коментирайки високите цени на горивата и предложението на ГЕРБ за намаляване на акциза.

По думите му партията е направила опит да внесе мярка, която да облекчи потребителите на фона на поскъпването, но предложението не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала.

„Използваха се трикове с последователни почивки“, заяви Борисов, като обясни, че по този начин не е било позволено предложението да бъде обсъдено от народните представители.

"Ощетяването е 30% при потребление от 3 млрд. литра"

Лидерът на ГЕРБ посочи, че според неговите изчисления ощетяването е в размер на 30% при потребление от около 3 млрд. литра гориво. Борисов обвърза тези данни с финансовата тежест, която високите цени оказват върху гражданите и бизнеса.

Според него съществува ситуация, при която определени кръгове „богатеят“ за сметка на потребителите.

Темата за цените на горивата беше коментирана от Борисов и в контекста на представения проект на бюджет за 2027 г. в Университета за световно и национално стопанство.

Писмото до Европейската комисия

Друг акцент в брифинга беше казусът с писмо до Европейската комисия. Представители на ГЕРБ твърдят, че съществуват две версии на документа с един и същи входящ номер, но с различно съдържание.

Представител на младежката организация на партията заяви, че според метаданните на PDF файла писмото, датирано на 2 ноември 2026 г., е било създадено ден по-късно – на 3 ноември в 18:51:59 часа.

„Писмото с дата 2 ноември 2026 година, според информацията, метаданните на PDF файла показват, че е създадено на 3 ноември в 18:51:59 часа. Замесените лица трябва да поемат отговорността за фалшификацията“, заяви представителят.

Борисов също коментира разминаването между документите и каза, че лично е видял метаданните. Според него първоначално изпратеното писмо впоследствие е било заменено с коригирана версия, но със същия входящ номер. Той посочи, че първоначалния вариант е показал Божидар Божанов от „Демократична България“.

„Те пращат писмото. След това криминално, с фирмата, която им обслужва, променят, влизат, махат и пращат със същия входящ номер вече това, което четеш сега“, заяви Борисов.

На въпрос дали младежите на ГЕРБ са открили първоначалната версия на писмото, лидерът на партията отрече да си приписва заслуги за разкриването на случая.

„Никога не съм си приписвал нито заслуги, които нямам, нито пък съм приемал, когато лъжат за нас, да останат безнаказани. Изкараха си го колегите от ДБ, показаха си го. Ние го проверихме, така е“, каза Борисов. Той призова управляващите да обяснят разминаването между документите и да се извинят, вместо да обвиняват опозицията и медиите.

Според лидера на ГЕРБ управляващите искат да използват средства от втория пенсионен стълб за изплащане на настоящите пенсии.

По думите му става въпрос за сума над един милиард евро, като първоначално е било предвидено да бъдат взети 800 милиона евро. Борисов предупреди, че подобен подход създава риск за спестяванията на осигурените във втория стълб.

„Фактически сега какво правят управляващите? Искат да ви вземат парите от втория стълб, да ги пратят при тия пенсионери, за които няма пари. И в един момент, в тая дългова спирала, когато фалира държавата, тия пари няма да ги има във втория стълб“, заяви той.

ГЕРБ подкрепя исканията на полицаите

По време на срещата Борисов коментира и разходите за пътно строителство. Той постави под съмнение посочената стойност от 40 млн. евро на километър магистрала. „АПИ сега като дава 40 милиона евро на километър магистрала, вярваме ли им на АПИ? Аз не им вярвам“, заяви лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали партията би подкрепила полицаите, които заплашват със синдикални действия заради финансовото състояние в системата, Борисов отговори, че ГЕРБ застава зад тях.

„И сме ги подкрепили, защото аз съм един от тях. Най-хубавите ми години са минали като главен секретар. Преди това като пожарникар“, каза той.

Борисов добави, че според него вместо да бъдат наказвани служителите на МВР, институциите трябва да насочат усилията си към борбата с контрабандата.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към начина, по който парламентът разглежда предложенията на опозицията. Според него Народното събрание все по-малко изпълнява ролята си на място за политически дебат и контрол върху управлението.

"На Царево пазарът излиза без пари от морето"

Борисов коментира и ситуацията в Черно море, при която изплуваха чували с червен пипер на плажа в Синеморец.

„Който има свободно време, започват да изплуват контейнери. Червен пипер, за киселото зеле е много полезно. Който има нужда от коледни украси, играчки, елхички. Всичко излиза за без пари в Царево. Само рибарите не знаят какво ще извадят. Ние нямаме ли водолази, нямаме ли обучени хора, които да видят?“, попита Борисов, критикувайки действията на властта.