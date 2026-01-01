Парламентът ще обсъди на второ гласуване промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица според приетата програма за работа на депутатите.

В проекта се залага по-висок размер на данъчните облекчения за деца - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца, 12 000 евро за дете с увреждания. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Въвежда се и ново данъчно облекчение - за детско развитие за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие.

Предвижда се от годишната данъчна основа да се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

С проекта се предлага актуализиране на размерите на глобите и имуществените санкции в закона.

Очаква се Народното събрание да разгледа на второ четене и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се предвижда еднократен данък върху свръхпечалбата за компании в определени икономически сфери.

Данъчната основа за облагане с данък върху свръхпечалбата на компаниите, попадащи в обхвата на законопроекта, ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната стойност на данъчните печалби за периода от 2020 г. до 2025 г.

Законовите промени предвиждат 30 процента от данъка да може да бъде преотстъпван за конкретни цели като инвестиции или формиране на резерви.

Законопроектът предвижда, че данъчно задълженото лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък върху свръхпечалбата в по-малък размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 евро.

Заложено е също увеличаване на максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да осигуряват на служителите си от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над 102,26 евро ще се облага с данък в размер на 7 на сто. Максималната годишна квота за ваучери за храна се увеличава на 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 година, увеличена с 20 на сто. Данъчната ставка на данъка върху свръхпечалбата е 33 на сто.