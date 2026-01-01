Най-големите намаления за годината във Vitagold са тук. По време на „Хипер Черен Петък“ отстъпките за избрани хранителни добавки достигат 80%. Ако отдавна чакате по-добра цена за любим продукт или искате да пробвате формула, която сте набелязали, сега е моментът да разгледате офертите.

Изборът е богат. На едно място ще намерите продукти за имунитета, черния дроб и сърцето, както и предложения за ставите и костите. Има още формули за енергия, антиоксидантна подкрепа, здравословно тегло, памет и концентрация, както и много други предложения за ежедневна грижа.

Сред офертите, които си струва да видите първо, са Родиола Розеа Макс с 80% отстъпка, Веджис Адвансд Формула със 75% и Глутатион Макс с 65%.

Родиола Розеа Макс с 80% отстъпка

Родиола Розеа Макс е формула за подкрепа на тонуса в периоди на умора, стрес и натоварено ежедневие. Всяка капсула съдържа 200 mg стандартизиран екстракт от корен на родиола (Rhodiola rosea), позната и като златен корен.

Веджис Адвансд Формула със 75% отстъпка

Веджис Адвансд Формула е създадена за ежедневна подкрепа на имунитета и жизнения тонус. Формулата съчетава 15 растителни съставки, сред които броколи, спанак, карфиол. морков и гъбата шийтаке.

Глутатион Макс с 65% отстъпка

Глутатион Макс е топ предложение за ежедневна антиоксидантна подкрепа на организма. Активната съставка е L-глутатион в редуцирана форма.

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