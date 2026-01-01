Един от символите на Враца – туристическият дом „Хижата“ днес навършва 100 години. Юбилеят бе отбелязан с тържество, организирано от настоящия наемател на сградата, със съдействието на Младежкия дом, а Община Враца откри специална изложба с архивни фотографии, представени от Регионалния исторически музей, Държавен архив и от семейния архив на общественика Огнян Пищиков.

Заслуга за построяването на дома има туристическото дружество в града, разказа по време на тържеството експертът в Регионалния исторически музей Враца Мая Антова, а кметът на Враца обърна внимание на родолюбивото врачанско население, което със собствен труд и дарения е успяло да направи тази сграда, призовавайки да пазим съграденото.

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Според материали, публикувани в дигиталния архив „Карта на времето“ на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, през 1903 г. един от членовете на туристическото дружество Методи Маждраков за първи път предлага на своите съмишленици да обмислят направата на „туристически локал” за настаняване гостите на Враца. Още на следващата 1904 г. дружествените членове създават фонд за построяването, парите се събират дълго и първият камък на бъдещата сграда е поставен чак на Илинден 1925 г., в чест на 25-годишнината от създаването на врачанското туристическо дружество.

Според дарителя Огнян Пищиков стечение на обстоятелствата помага за осигуряването на средствата и това става след големия пожар във Враца през 1923 година. Тогава врачани започват да събират средства за да подпомогнат пострадалите си съграждани.

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„Тогавашното правителство, повлияно от врачанския министър на търговията и индустрията Цвятко Бобошевски, решава да овъзмезди родолюбивите врачани, които заради укриване на боеприпаси по къщите си са станали жертва на пожара“, разказа Пищиков. Така събраните от врачани средства остават на разположение на Общинския съвет, който взема решение да се построи туристически дом.

Проектът на сградата е на архитект Петър Дограмаджиев, който също работи безвъзмездно, а докато кипи строежът публикува и статия във вестник „Читалищно дело“. „Една мечта дълго лелеяна в душите и сърцата на врачанските туристи е на път вече да се осъществи“, пише арх.Дограмаджиев.

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Според директора на РИМ – Враца Георги Ганецовски сградата е уникална по своята същност и представлява своеобразна карта на архитектурата на тогавашна Европа. „Архитект Дограмаджиев е гений, в проекта си е заложил две линии – едната е във вертикала, която представя хронологически архитектурата, характерна за района. Най-долната част е основата на замък, крепостна стена, с бойници, които по настоящем ги няма. Тук препратката е в посока на средновековния град, укрепление, което е дало името на настоящия град. Над укреплението е разположена съвременната за началото на 20 век архитектура, която в хоризонтала дава три елемента на това основно тяло на туристическия дом“, разказа Ганецовски.

Сградата е открита на 8 ноември 1926 г. с голямо тържество, превръщайки се през годините в символ на единство и обединение. От мястото всяка неделя по обяд звучи и тръбата на руския войник Иван Петлак, възвестил на жителите на града освобождението им от турско робство.