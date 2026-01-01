Прочутата хипопотамка Фиона от зоопарка в Синсинати е била подложена на колоноскопия и сега получава течности, след като е погълнала плетена шапка, попаднала в заграждението ѝ, съобщава Асошиейтед прес.
Ветеринарите и служителите на зоопарка полагат усилия да помогнат на Фиона да изхвърли шапката. Във вторник тя е била упоена за втори път, за да бъде оценено състоянието ѝ.
Ехографското изследване показва известно нагъване на червата, което означава, че тя все още се опитва да придвижи препятствието, каза Майк Венингър, директор на отдела за здравеопазване на животните в зоопарка, цитиран от Асошиейтед прес. Той обясни, че е била извършена колоноскопия с помощта на ендоскоп с дължина около 2,7 метра.
Специалисти са уведомили зоопарка, че извършването на операция не е възможно при напълно пораснали хипопотами, добави Венингър.
Фиона, която се превърна в световна сензация като миниатюрно новородено след преждевременното си раждане през 2017 г., е вдъхновила книги, собствена марка бира и фигурка с клатеща се глава. През първата ѝ година зоопаркът документираше развитието ѝ, а почитатели от цял свят следяха растежа ѝ онлайн.
Fiona’s care team at the Cincinnati Zoo is trying a new approach to help her pass a knit hat she swallowed just over a week ago. The hat landed in her enclosure after a visitor tossed it in the air and a ceiling fan sent it through an opening above the viewing windows. The team is encouraging Fiona to stand on a vibration plate borrowed from a local horse farm, hoping the vibrations will help move the hat through her digestive tract. Fiona will remain behind the scenes as she receives around-the-clock care. Her team also offered her a sniff of coffee, a scent she has always liked, and was happy to see her respond.— CBS News (@CBSNews) November 18, 2026
Тя се роди с рекордно ниско за вида си тегло от 13,2 килограма и първоначално не можеше да стои самостоятелно.
Любимата на посетителите хипопотамка е погълнала шапката преди малко повече от седмица. Оказа се, че посетител в зоопарка e подхвърлил шапката във въздуха, а вентилатор на тавана я е захванал и прехвърлил през пролука над прозорците за наблюдение, обясни говорителката на зоопарка Мишел Кърли.
В момента Фиона е под денонощно наблюдение. Служителите се опитват да я поддържат хидратирана и ѝ дават любимите ѝ храни, за да ѝ помогнат да изхвърли чуждия предмет, съобщи Венингър.