Коледният базар във Враца ще бъде официално открит на 21 ноември от 12:30 часа на площад „Христо Ботев“, съобщиха от Общината. Началото на празничното събитие съвпада с Деня на християнското семейство.

Тазгодишното издание ще предложи богато разнообразие от кулинарни изкушения, традиционни специалитети, празнични напитки, ръчно изработени изделия и оригинални коледни подаръци.

Посетителите ще могат да опитат канелени рулца, палачинки, гофрети, понички, чурос, баклави, домашни сладки и коледни печива. На базара ще се предлагат още традиционни български ястия, месни деликатеси, пици на пещ и скара.

За празничната атмосфера ще допринесат греяно вино, медовина, пунш, горещ шоколад и разнообразни топли напитки.

Сред останалите предложения ще бъдат италиански специалитети, мед и пчелни продукти, млечни изделия, керамика, ръчно изработени свещи, натурална козметика, коледни играчки, сувенири, бижута и празнична украса.

Една от основните атракции ще бъде ледената пързалка, която ще посрещне първите си посетители още на 21 ноември. Предвидени са и различни забавления за децата и техните семейства.

От началото на седмицата е започнало и поставянето на тематичната коледна украса, която ще допълни празничната атмосфера в центъра на града.

Очаква се през следващите дни Община Враца да представи и пълната коледно-новогодишна програма.