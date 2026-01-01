В страната на телефон 112 от 20:00 ч. на 18 ноември до 8:00 ч. са получени 250 сигнала за щети от силния вятър, съобщиха от дирекция „Национална система 112“ на фейсбук страницата си.

Гражданите са сигнализирали за паднали дървета и клони на пътни платна и върху автомобили, части от покривни конструкции, ламарини и прекъснато електрозахранване.

Сигналите за отстраняване на паднали дървета за цялата страна са 119. За област София-град те са 32, за Софийска област – 11, за област Кюстендил – един, за област Видин – три, за област Враца – 14, за област Монтана – 11, за област Плевен – 30, за област Ловеч – 11, за област Пазарджик – три, за област Пловдив – един и за област Хасково – два.

Предадените сигнали за София за настъпили щети от вятъра – ламарини, части от покривни конструкции, билбордове и клони, са 108.

Сигналите за проблеми с електрозахранването са 23: за област Враца – 11, за област Монтана – шест, за област Плевен – три и за област Ловеч – три.

През нощта са постъпили и сигнали за блокирани и частично блокирани пътища от общинската и републиканската пътна мрежа заради паднали дървета. Паднало дърво на Подбалканския път след разклона за село Столник, община Елин Пелин, е препречило едното платно. Паднало дърво на пътното платно на пътя Вакарел – Нови хан, на слизане от автомагистрала (АМ) „Тракия“, е блокирало пътя. Паднало дърво на главния път след Панагюрски колони в посока Панагюрище е затворило пътя и в двете посоки. Паднало е голямо дърво и на АМ „Хемус“, на 46–48-и км в посока Варна. Паднало дърво на главния път от Костенец към Ихтиман преди село Мирово е блокирало и двете платна за движение.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за силен вятър с пориви до 32 m/s за областите Враца, Монтана, София област и София-град.

Жълт код за силен вятър с пориви до 24 m/s е обявен за областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Варна, Шумен, Добрич, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Перник и Видин.