Лекари от болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново спасиха 11-годишно дете, на което голямо парче месо заседна в хранопровода. Детето вече е изписано и се чувства добре, съобщиха от болницата.

То е прието в понеделник вечерта. Специализантът от гастроентерологичното отделение д-р Алекс Дачовски установил, че детето не може да преглъща нито храна, нито течности, а състоянието му се влошава.

Веднага е сформиран екип от гастроентеролога д-р Илко Костурков, педиатъра д-р Валентин Точков и анестезиолозите д-р Ваня Лъчезарова и д-р Мирослава Маринова. Те отстранили чуждото тяло ендоскопски, под упойка.

„По време на интервенцията се установи, че става въпрос за голямо парче месо, което беше заседнало в хранопровода. То беше започнало да наранява и разкъсва повърхностните структури на лигавицата“, обясни д-р Костурков, който е началник на гастроентерологичното отделение.

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Цялата процедура е отнела по-малко от 10 минути. По думите на д-р Костурков, колкото по-дълго такова чуждо тяло стои в хранопровода, толкова по-голям е рискът от разкъсване на стените му. „Това крие риск от много масивни кръвоизливи. Това състояние може да бъде животозастрашаващо“, каза той.

От болницата посочват, че е било решаващо, че интервенцията е направена на място. Ако детето е трябвало да бъде транспортирано до болница в София, забавянето е можело да доведе до тежки усложнения.

След престой в педиатричното отделение 11-годишното дете е изписано в добро състояние, без оплаквания.