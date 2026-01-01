Започна безпрецедентната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай, Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, предадоха световните агенции.

Тя се състои в кулоарите на срещата на върха на форума Азиатско тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън. Срещата се провежда във вила "Цилинюан" в резиденция "Цилин Шънджън", разположена в живописна местност в подножието на планината Цилин.

Знакова тристранна среща: Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин сядат на една маса

Китайският лидер, който е и домакин, председателства срещата, обяви преди началото ѝ Китайската централна телевизия.

Ядрените оръжия трябва да бъдат повсеместно забранени и напълно унищожени, а крайната цел е изграждането на свят, свободен от ядрено оръжие, заяви днес китайският президент Си Дзинпин на срещата си с лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Една ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена, каза Си, цитиран от агенция Синхуа. Той добави, че трябва да се положат всички усилия за избягване на ядрена война.

Си Цзинпин заяви още, че тристранната му среща с Тръмп и Путин, има "основополагащо значение", съобщи китайската държавна телевизия.

"Срещата, която за първи път в историята събира лидерите на Китай, Русия и САЩ, има основополагащо значение", каза Си при откриването на преговорите с Тръмп и Путин в Шънджън, предаде китайската телевизия, цитирана от Франс прес.

Москва, Пекин и Вашингтон имат "общ интерес" от разрешаването на конфликта в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин в началото на безпрецедентната среща на върха с американския си колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.

"Нашите страни имат много общи интереси в разрешаването на регионални конфликти, включително, разбира се, и конфликта в Украйна", каза Путин, като увери, че Москва, Пекин и Вашингтон носят и "обща отговорност" за световния мир и сигурност.

По думите на Путин, тримата лидери трябва да обсъдят по време на тази среща "световните и регионалните икономически отношения, продоволствената сигурност и енергетиката".

Руският президент добави, че Русия, САЩ и Китай могат да укрепят глобалната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно.

Тръмп, от своя страна, заяви, че безпрецедентната му среща на върха със Си Цзинпин и Путин в Китай дава възможност на тримата лидери да "напишат историята".

"Радвам се, че това посещение ни дава също така възможност да проведем тази първа по рода си тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай, и днес, в този смисъл, както смятам, че и в много други отношения, ние наистина пишем историята", заяви Тръмп в началото на срещата в Шънджън, като уточни, че възнамерява да обсъди войната в Украйна с колегите си.

Откритата за медиите част на историческите преговори между Си Дзинпин, Путин и Тръмп продължи повече от 10 минути, съобщи ТАСС.

Един след друг се изказаха китайският президент и руският и американският му колега. След това преговорите продължиха при закрити врата.

Първоначално се предвиждаше разговорите да започнат в 14:30 ч. (8:30 ч. българско време), но срещата започна към 10:27 ч. българско време - близо два часа по-късно от предвиденото, посочва ТАСС.

Вчера китайският президент имаше двустранна среща с руския си колега. Тази сутрин Тръмп също проведе последователни двустранни срещи с Путин и Си.