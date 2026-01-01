Административният съд във Варна образува дело по жалба на областния управител срещу разрешение за строежа в Морската градина, издадено през ноември 2020 г. от главния главния архитект на общината, съобщиха от съда.

Оспореният акт дава възможност на „Специализирана болница за рехабилитация Варна“ АД да извърши строителство в имот, намиращ се в Историческото ядро на парка.

В жалбата до съда се твърди, че разрешението за строеж е нищожно, тъй като е издадено при пълна липса на материална компетентност от главния архитект на общината, при липса на правно основание и влязъл в сила подробен устройствен план.

20 години апетити към имот в Морската градина на Варна: Казусът стигна до прокуратурата (СНИМКИ)

Посочено е още, че актът е изгубил правно действие поради изтичане на законоустановените срокове. Според областната управа теренът е изключителна държавна собственост, попадаща в границите на паметник от национално значение и в морски курорт от национално значение, поради което компетентен орган за издаване на строителни книжа е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

С жалбата се настоява разрешението за строеж да бъде обявено за нищожно и да бъдат спрени започнатите на терена дейности, особено като се имат предвид хидроложките особености, високите подпочвени води и риска в активната свлачищна зона, допълниха от съда.

Припомняме, че от Областната администрация във Варна информираха, че освен Административният съд за този казус е сезирана и прокуратурата.

По-късно от Общината съобщиха, че е започнала вътрешна проверка за действията на главния архитект и нейни служители за одобряването на инвестиционния проект и е спряно издаването на каквито и да е строителни документи за този имот.