Областният управител на Варна Марио Смърков сезира прокуратурата за предполагаеми нарушения, свързани със строителство в Историческото ядро на Морската градина.

Той е сезирал и Административния съд във Варна с искане за обявяване на разрешение за строеж за нищожно, съобщиха от Областната администрация.

Казусът е свързан с имот с площ от 868 кв. м, към който според институцията има инвестиционни интереси от близо 20 години. Теренът попада в границите на Историческото ядро на Морската градина, актувано през 1997 г. като изключителна държавна собственост.

Как започва казусът?

През 2011 г. заместник областният управител на Варна съставя акт за частна държавна собственост за въпросния имот.

Според Областната администрация документът е издаден незаконосъобразно, тъй като теренът никога не е преставал да бъде част от изключителната държавна собственост.

Именно този акт впоследствие е използван като основание за издаване на разрешение за строеж.

През 2020 г. главният архитект на Община Варна издава разрешение на „Специализирана болница за рехабилитация - Варна“ АД за преустройство на перално и котелно помещение в медицински център за физикална терапия и рехабилитация.

Областна администрация-Варна

Разрешението включва и подземно строителство с площ от близо 417 кв. м.

От Областната администрация твърдят, че то е издадено в нарушение на закона, тъй като компетентният орган за разрешаване на строителството в този имот е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а не главният архитект на общината.

Отменен акт, но нови административни действия

През 2023 г. областният управител Марио Смърков сезира Министерството на регионалното развитие и благоустройството за установените според администрацията нарушения.

На 22 декември същата година министърът потвърждава констатациите, че актът за частна държавна собственост е съставен погрешно.

На 22 януари 2024 г. документът е отменен. Въпреки това на 11 октомври 2024 г., близо девет месеца след отмяната му, главният архитект на Варна издава заповед за допълване на разрешението за строеж въз основа на нов инвестиционен проект.

От Областната администрация посочват, че държавата като собственик на земята отново не е била уведомена.

Действията по проекта продължават и през 2026 г.

Според институцията административните действия по реализацията на инвестиционното намерение продължават и тази година.

На 5 ноември заместник-кметът на Варна одобрява маршрут за транспортиране на строителни отпадъци въз основа на същото разрешение за строеж.

Предвижда се в периода от 15 ноември до 15 декември отпадъците да бъдат извозвани от имота през алея „Кап. Георги Георгиев“, бул. „Приморски“, ул. „Девня“, ул. „Атанас Москов“ и бул. „Цар Освободител“ до регионалното депо край село Въглен.

От Областната администрация подчертават, че общината продължава да предприема действия по инвестиционния проект, въпреки че документът за собственост, послужил като основание за разрешението за строеж, е отменен преди близо три години.

Прокуратурата и съдът са сезирани

Заради констатираните според Областната администрация нарушения областният управител Марио Смърков е внесъл сигнал до прокуратурата.

Паралелно с това той е сезирал Административния съд във Варна с искане разрешението за строеж №203 от 2020 г. да бъде обявено за нищожно.

Целта е да бъде защитена държавната собственост и да не се допусне строителство въз основа на административен акт, който според Областната управа е издаден при съществени нарушения на закона.

„Морската градина е обществено богатство, а не терен за частни интереси. Държавната собственост трябва да бъде защитавана независимо кой управлява“, заявяват от Областната администрация във Варна.