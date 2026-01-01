Седем души са обвинени за участие в схема за пране на пари, а при 60 претърсвания са иззети 600 000 евро. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив ден след мащабната полицейска операция, обхванала седем области в страната.

„Окръжна прокуратура-Пловдив обвини седем лица на възраст от 34 до 42 години за пране на пари. Жертви на това престъпление са множество граждани, включително чужденци“, каза на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои внасяне на искане за мярка постоянен арест за тях. Спрямо един от задържаните е взета мярка „парична гаранция“. Освен за участие в организирана престъпна група с предмет изпиране на пари - петима от обвиняемите са обвинени и за финансови операции на стоност 3,5 млн. евро, които суми са по сметки на две дружества в България.

Извършени са 60 претърсвания и обиски, иззети са множество документи, електронни устройства и парични средства в размер на 600 000 евро. „Към настоящия момент е установено, че това е само част от схемата. По делото са установени над 10 фирми фантоми, чиито парични потоци и към момента се изследват“, ката още Христева.

„Наблюдаваме досъдебно производство за организирана престъпна група, занимаваща се с пране на пари. Дейността, която сме разкрили, е с изключително голям мащаб. Касае се за дейност по организиране и наемане на финансови мулета, които са подстрекавани да разкриват банкови сметки, като преди това регистрират търговски дружества на тяхно име“, съобщи наблюдаващият прокурор.

По думите му сметките разкривани у нас и в чужбина. „Основното, за което сме повдигнали обвинение, е за сметки, открити в Нидерландия, по които постъпват суми от инвестиционни измами - обещаване на голяма доходност на чужди граждани, които биват измамени. Внасят големи суми по тези сметки, които веднага се прехвърлят по сметки в България на един от обвиняемите лица, след което се оперира с тези сметки и тези суми излизат към множество други банкови сметки в Албания, Израел, Испания, Ирландия и други. В крайна сметка се връщат под формата на кеш в България, за да бъдат използвани или внасяни по сметки на български дружества с легална дейност, прикривайки се престъпния произход на тези пари и влизат в легалния финансов оборот“, допълни той.

Групата и нейните членове по ралични посоки са откривали лица, които а регистрират множество фирми, за да може да се извършва тази дейност. Голяма част от „финансовите мулета“, които срещу малка сума (между 200 и 1000 евро) са предоставяли възможността да бъдат използвани техните данни, са установени. Работата по случая е започнала преди една година.

Припомняме, че бе извършена мащабна полицейска операция срещу организирана престъпна група за пране на пари обхвана седем области в България. Над 10 души са задържани при координирани действия на полицията и ГДБОП в Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. Според разследващите групата е използвала мрежа от фиктивни дружества, регистрирани на малоимотни лица у нас и в чужбина, за да прикрива произхода на средства от инвестиционни измами и други престъпления. През банковите сметки на фирмите са преминали преводи за над 10 милиона евро, а при претърсванията са иззети множество доказателства и значителна парична сума.