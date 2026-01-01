Без дебат парламентът одобри на второ четене промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Те са свързани с удостоверенията за регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества.

В 30-дневен срок от получаване на заявлението удостоверенията за регистрация за производство, преработване или употреба се издават от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за срок от три години, определи Народното събрание. След изтичането на срока всяка следваща регистрация се извършва отново за три години.

Кандидатстващите за регистрация, трябва да представят в междуведомствената комисия документи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на икономиката. Предвид спецификата на химическите вещества за производство, преработване или употреба на химически вещества, и това, че те могат да бъдат използвани, освен за законни мирни цели, но и за цели, свързани с разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие, е създаден публичен регистър, в който се вписва наименованието на регистрираното лице, единния идентификационен код на регистрираното лице, номера и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срока му на валидност, и датата на прекратяване на регистрацията.

При констатирани непълноти на представените документи комисията уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите в срок административното производство се прекратява. Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, реши Народното събрание.

При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпване на промяната.