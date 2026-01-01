Мащабна кражба остави без пътна сигнализация новоремонтирано шосе.
68 знака са били извадени или срязани само дни преди официалния оглед на приемателната комисия, предава NOVA.
Отсечката се намира между пловдивските села Ахматово и Поповица и е дълга близо 5 километра.
За мащабната кражба сигнализира кметът на община Садово Димитър Здравков. „Някои знаци са крадени по няколко пъти и фирмата ги е подменяла”, обясни той.
Към днешна дата са поставени нови знаци, който вече са циментирани. Очаква се приемателна комисия да пусне пътя в експлоатация.
Разходите за покриване на нанесените щети до момента възлизат на около 4800 евро.