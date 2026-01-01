Мащабна кражба остави без пътна сигнализация новоремонтирано шосе.

68 знака са били извадени или срязани само дни преди официалния оглед на приемателната комисия, предава NOVA .

Отсечката се намира между пловдивските села Ахматово и Поповица и е дълга близо 5 километра.

За мащабната кражба сигнализира кметът на община Садово Димитър Здравков. „Някои знаци са крадени по няколко пъти и фирмата ги е подменяла”, обясни той.

Към днешна дата са поставени нови знаци, който вече са циментирани. Очаква се приемателна комисия да пусне пътя в експлоатация.

Разходите за покриване на нанесените щети до момента възлизат на около 4800 евро.