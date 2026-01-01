България може да насочи общо около 35 млн. евро към туристически маркетинг и подобряване на въздушните връзки през 2027 г., заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю на сцената с един от най-влиятелните гласове на германския туризъм - главния редактор на германското специализирано издание „Еф Фау Ве/Травелток“ (fvw|TravelTalk) Клаус Хилдебранд.

Той посочи, че по-добрата транспортна свързаност и съвместната работа с туроператори и авиокомпании трябва да помогнат за привличането на повече германски туристи.

Заради Евровизия 2027: Повече полети от Германия до Бургас и Варна

Разговорът с Клаус Хилдебранд се състоя в Българския културен институт в Берлин по време на вечер, посветена на туризма. На събитието представители на туроператори, авиокомпании и туристически дестинации представиха плановете си за следващия сезон. Предлагането на полети от Германия до България през лятото на 2027 г. ще се увеличи с около 30 на сто, основно благодарение на новите програми на „Би Ейч Еър“ (BH Air) и „Корендон“ (Corendon).

Димитров заяви, че честите избори и смените на правителства и министри през последните пет години в България са затруднили провеждането на последователна туристическа политика. Като едно от основните предизвикателства през сезона на 2026 г. той открои недостатъчния брой полети от Германия въпреки доброто търсене.

По негови изчисления при достатъчен въздушен капацитет броят на германските туристи е можел да нарасне с между 5 и 10 на сто. Вместо това част от потенциалните посетители не са успели да организират пътуване до България.

Според предварителните статистически данни, цитирани от министъра, вътрешният туризъм е намалял с около 3 на сто през 2026 г., а броят на чуждестранните гости е нараснал с около 1 на сто. Оборотът в сектора обаче се е увеличил с 19 на сто. Димитров посочи положително развитие на румънския пазар и увеличение на посетителите от Великобритания, подкрепено от добрите въздушни връзки на „Джет ту“ (Jet2) и „ИзиДжет“ (easyJet).

Илин Димитров: България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация

Министърът подчерта значението на германския пазар и личните и професионалните връзки между двете страни. Според него положителните впечатления на германските посетители и препоръките им след завръщането у дома са важни за привличането на нови туристи.

„Искаме да си възвърнем пълното доверие на германския пазар“, заяви Димитров.

Той обясни, че министерството разглежда туризма като система, в която държавата, общините, туроператорите, авиокомпаниите и туристическите предприятия трябва да работят по-тясно заедно. Целта е публичните средства да се използват по-целенасочено за съвместни рекламни кампании и развитие на транспортните връзки.

По думите му от 2027 г. общините ще бъдат задължени да насочват половината от приходите си от туристическия данък за конкретни цели. Той очаква така да бъдат осигурени допълнително между 25 и 30 млн. евро за маркетингови дейности и подобряване на въздушната свързаност. Заедно със средства от министерството общият ресурс, който може да бъде вложен пряко в сектора, ще достигне около 35 млн. евро.

Новите полетни програми на „Корендон“ и „Би Ейч Еър“ ще добавят няколко десетки хиляди места до Варна и Бургас, посочи Димитров. Те ще допълнят предлагането на „Юроуингс“ (Eurowings), „Дискавър“ (Discover), „Туифлай“ (TUIfly), „Сънд Еър“ (Sundair), „Райънеър“ (Ryanair) и „Уиз Еър“ (Wizz Air).

Министърът съобщи, че се водят разговори и с други авиокомпании. Летищата във Варна и Бургас вече прилагат стимулиращ модел за партньорските превозвачи, който насърчава увеличаването на капацитета, особено извън активния сезон.

Димитров определи 2026 г. като специфична за ценообразуването заради въвеждането на еврото през януари. По думите му предприятията първоначално е трябвало да се приспособят към новата валута, а през следващата година цените вероятно ще се определят по-прецизно. Въпреки поскъпването, България запазва много добро съотношение между цена и качество спрямо други дестинации, заяви той.

Министърът свърза конкурентоспособността на страната и с инвестициите в хотелска и летищна инфраструктура. Според него България разполага с капацитет да приема повече посетители, без да е изправена пред пренасищане с туристи, и може да популяризира по-малко познати градове и забележителности.

Домакинството на Бургас на „Евровизия“ през май 2027 г. е друга възможност за международна реклама, посочи Димитров. Конкурсът ще се проведе в България след победата на певицата Дара във Виена тази година.

„Искаме да използваме „Евровизия“ по най-добрия възможен начин за туристическа реклама“, поясни министърът.

За посетителите са подготвени 116 екскурзии и туристически програми, в които министерството иска да включи и партньорите от бизнеса. Предложенията обхващат обекти от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, по-малко известни дестинации и места с минерални извори. Според Димитров много от тях са лесно достъпни от Бургас. „Би Ейч Еър“ предвижда и два специални чартърни полета от Германия за конкурса.

По време на туристическата вечер министърът обяви, че през пролетта на 2027 г. отново ще се проведе семинарът „Открий България“ на „Еф Фау Ве/Травелток“ за туристически агенции и туроператори. Събитието се организира за четвърта поредна година и се очаква да бъде в района на Варна, в сътрудничество с Министерството на туризма, „Фрапорт България“ и сдружения на хотелиери и агенции за входящ туризъм.

Германските туроператори „Шауинсланд-Райзен“ (Schauinsland-Reisen) и „ДЕРТУР“ (DERTOUR) отчетоха положителен старт на ранните записвания за България и потенциал за удвояване на германския туристически поток в рамките на три години. В рамките на работното си посещение в Берлин Илин Димитров разговаря и с представители на „Корендон еърлайнс“ (Corendon Airlines), „Съндеър“ (Sundair) и Германския съюз на туроператорите и туристическите агенции.