По повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември, и отбелязването на 147 години от създаването ѝ, директорът на ОДМВР – Сливен старши комисар Иван Русев отправи поздрав към служителите на МВР.

В обръщението си той изрази благодарност към всички полицаи, които ежедневно се грижат за обществения ред, сигурността на гражданите и защитата на техните права.

„Близо век и половина редът в държавата, спокойствието и сигурността на гражданите, защитата на техните права и достойнство е отговорност на полицейската институция“, посочва старши комисар Русев.

Той подчертава, че професията изисква постоянна морална, професионална и физическа издръжливост от мъжете и жените в униформа, които са избрали службата в МВР за свое призвание.

„В този празничен ден изразявам благодарността си към всички полицаи, които с делата си доказват, че да бъдеш служител на МВР е свързано с умението да поемаш отговорност и риск“, заявява директорът на ОДМВР – Сливен.

Специална благодарност той отправя и към семействата на служителите за разбирането и подкрепата, които оказват заради естеството на полицейската професия.

В поздравлението си старши комисар Русев изразява признателност и към институциите и организациите, с които полицията си партнира в опазването на законността в Сливен – прокуратурата, съда, кметовете, областната администрация, държавните институции, неправителствените организации, медиите и гражданите.

„Убеден съм, че постигнатите добри резултати се дължат на общите ни усилия“, отбелязва той.

В края на обръщението си директорът на ОДМВР – Сливен отправя пожелание към колегите си Свети Архангел Михаил да ги закриля и да им дава кураж и вяра в нелеката служба.

„Честит празник, скъпи колеги! Нека Свети Архангел Михаил Ви закриля!“, завършва поздравлението си старши комисар Иван Русев.