Временно е ограничено движението в активната лента при 31-ви километър на автомагистрала „Струма“ в посока София поради пътнотранспортно произшествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", посочиха от АПИ.

3-километров разлив на петролни продукти на АМ „Струма“ (ВИДЕО)

Настъпили са две леки катастрофи в близост до Перник, няма пострадали, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Създадена е организация за спиране на тежкотоварните автомобили. Осигурена е и светлинна сигнализация от АПИ, допълниха от МВР.