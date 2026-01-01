Голям разлив на петролни продукти е установен на автомагистрала „Струма“ в участъка между 30-ия и 33-ия километър. Движението в посока Благоевград е затворено между пътните възли при Голямо Бучино и Старо село, съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Екип на организацията се е натъкнал на разлива и своевременно е подал сигнал на телефон 112. По информация на ЕЦТП полицията е реагирала незабавно.

В момента движението в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“, а представители на центъра съдействат за обезопасяването на мястото.

От ЕЦТП призовават шофьорите, които пътуват по АМ „Струма“, да бъдат изключително внимателни, да намалят скоростта и да спазват указанията на полицейските служители.

По-късно от МВР съобщиха, че движението по автомагистрала „Струма“ в посока Перник е временно ограничено за тежкотоварни автомобили, а леките коли се пренасочват през село Мало Бучино. Мярката е въведена заради разлив на гориво или друга течност в района на 15-ия километър на магистралата, съобщиха от МВР.

Тежкотоварният трафик се спира в района на първия километър на АМ „Струма“. В обратната посока движението се осъществява нормално.

Ограничението е наложено заради опасност от пътни инциденти. В момента се организират действия за обезопасяване на пътната настилка.

От „Пътна полиция“ – СДВР призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движението.