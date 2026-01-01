Принц Хари беше посрещнат с бурни аплодисменти по време на изненадващото си посещение в Украйна, където подкрепи ранените военнослужещи и се срещна с украински участници в създадените от него „Игри на непобедимите“ (Invictus Games).

Емоционални сцени съпътстваха визитата му в Лвов, където херцогът на Съсекс беше приветстван от ранени военнослужещи – мъже и жени. Пред събралите се той заяви: „Ще спечелите войната“.

Принц Хари прекара два дни в срещи с ветерани и посещения на проекти, свързани с тяхното лечение и рехабилитация. Посещението му беше пазено в тайна от съображения за сигурност, като информацията за него беше разпространена след напускането му на страната. Украйна продължава да бъде обект на руски ракетни атаки.

В страната има над 150 000 ранени ветерани от войната, а принцът се запозна с инициативи, насочени към възстановяването им.

„Украйна преживява война, каквито никоя друга страна не е изпитвала досега“, заяви той. По думите му технологичният напредък променя както бойните действия, включително използването на дронове, така и защитата на градовете и медицинската помощ за пострадалите.

Сред нововъведенията е и мобилно приложение, чрез което украинците получават предупреждения за въздушни нападения, включително информация за посоката, времето и вида на приближаващите ракети.

Иновативни методи за възстановяване на ранените

В Центъра Superhumans Center край Лвов принц Хари се запозна с новаторски методи за лечение на все по-големия брой ранени ветерани.

Той отбеляза, че в началото на войната международни специалисти са пристигали в Украйна, за да споделят опита си, но днес ситуацията се е променила.

„Сега това се обърна“, посочи Хари, визирайки натрупания от украинските медицински екипи опит в лечението на тежки травми, който вече могат да споделят с други държави.

Сред впечатляващите примери е историята на Михайло Дамаскин – ветеран от украинските въздушно-десантни сили, който е получил тежки наранявания по време на боевете в Херсон. Лекарите не са очаквали той някога отново да проходи.

Като част от експериментално лечение в гърба му е имплантиран стимулатор на гръбначния мозък, който му позволява да ходи. Устройството обаче трябва да се презарежда на всеки 12 часа. Михайло не усеща краката си и контролира движенията си, като следи стъпките си с очи.

Той се шегува, че трябва редовно да бъде включван към зарядно устройство, за да може да се движи, и сравнява състоянието си с „демонстрационен модел на Tesla“.

„Целта ми е да участвам в Игрите на непобедимите. Преди да бъде убит, обещах на баща си, че ще бъда част от отбора, който ще представлява Украйна на международната сцена“, разказва ветеранът.

„Ще докажа на всеки човек с травма на гръбначния мозък, че животът продължава и след подобно нараняване“, допълва той.

По време на посещението си в центъра принц Хари седна и до леглото на Константин Власенко. Миналия месец той беше евакуиран от фронтовата линия с помощта на дрон в спасителна операция, определяна като първа по рода си.

Власенко е прекарал повече от 200 дни сам на позицията си и е останал там въпреки загубата на двата си крака.

В емоционален разговор принц Хари му каза, че въплъщава духа на устойчивост и сила на украинския народ.

Херцогът определи ранените ветерани като „модели за подражание“ и обеща: „Останалият свят ще продължи да ви подкрепя“.

Зад решителността и силата на пациентите обаче се крие и друга реалност – в медицинското заведение има много семейства и деца, които посещават свои близки, пострадали тежко на фронта.

Среща с участниците в „Игрите на непобедимите“

По време на визитата си принц Хари посети и спортен център, където наблюдава мач по ръгби в инвалидни колички. Срещата премина при изключително висока динамика и шумни сблъсъци между състезателите.

Херцогът беше посрещнат от участниците, които определи като част от своето „семейство“ на Invictus Games. Посещението бързо се превърна в емоционална среща с прегръдки, ръкостискания и десетки селфита.

Той получи и тениска в знак на солидарност с украинските военнопленници, задържани от руските сили.

По-късно принц Хари се включи в едно от спортните събития – играта пикълбол, популярна разновидност на тениса.

На церемонията по награждаването на участниците в „Игрите на непобедимите“ принц Хари беше посрещнат с възгласи „Хари, Хари, Хари“, напомнящи атмосферата на концерт на рок звезда.

„Всеки път, когато се връщам в Украйна, се чувствам добре дошъл. Усещам топлина и подкрепа“, заяви той. Това беше четвъртото му посещение в страната от началото на войната.

Хари обеща, че след края на конфликта и победата на Украйна организацията ще бъде готова да помогне на страната да бъде домакин на Игрите на непобедимите.

Около 400 ранени украински военнослужещи – мъже и жени, са участвали в квалификационните изпитания за следващото издание на спортния форум, което ще се проведе догодина в Бирмингам.

Състезанията имат за цел да подпомогнат физическото и психическото възстановяване на участниците и да отдадат признание на тяхната сила и упоритост в преодоляването на тежките последици от войната.

По време на среща с нови членове на общността на Invictus принц Хари говори и за необходимостта от промяна в общественото отношение към ранените ветерани.

По думите му се наблюдава „културна промяна“ – от първоначалното социално неудобство при среща с хора с тежки увреждания към желание те да бъдат посрещани с уважение и признание.

„Тези хора имат толкова много да предложат“, подчерта той.

„Възстановяването не може да чака края на войната. Нуждите в Украйна са огромни, а ранените, пострадалите и болните военнослужещи и ветерани се нуждаят от възможност да възстановят живота си още сега“, заяви Роб Оуен, главен изпълнителен директор на фондация „Игри на непобедимите“.