Пълният списък с номинациите за 69-ите годишни награди „Грами“ ще бъде обявен днес, 16 ноември. Сред претендентите за отличията е и българската певица DARA, чиято песен „Bangaranga“ е подадена за разглеждане в три категории, а самата тя – в категорията „Най-добър нов изпълнител“.

Парчето, с което DARA спечели „Евровизия 2026“, е предложено за категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро поп солово изпълнение“. Подаването за разглеждане е първа стъпка към евентуална номинация, а окончателният списък ще бъде обявен от Американската звукозаписна академия.

„Bangaranga“ продължава международния си успех, като достигна 90-о място в класацията Billboard Global 200 и вече има над 64 милиона стриймвания в Spotify.

Номинациите ще бъдат обявени в общо 100 категории. Тази година за първи път ще бъдат връчени отличия в пет нови категории, сред които за най-добро азиатско поп изпълнение и музика и най-добра латино песен.

Победителите ще бъдат избрани от близо 16 000 членове на Академията за звукозапис. Финалното гласуване ще се проведе между 10 декември 2026 г. и 7 януари 2027 г.

Церемонията по връчването на наградите „Грами“ ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. За първи път от 1972 г. тя ще бъде излъчена по ABC, както и по Disney+ и Hulu.