Българската изпълнителка Дарина Йотова-Дара, която спечели тазгодишната „Евровизия“ във Виена, ще гостува на финала на първото издание „Евровизия Азия“, в Банкок, Тайланд, на 14 ноември, съобщава официалният уебсайт eurovisionasia.com.

Дара, която донесе първата победа на песенния конкурс за България, е и първият изпълнител след португалеца Салвадор Собрал през 2017 г., спечелил едновременно вота на публиката и на журито. Преди това най-доброто постижение за страната беше второто място на Кристиан Костов през 2017 г., припомня eurovoix.com.

Дара ще излезе на сцената на One Bangkok Forum със специална версия на победната си песен „Бангаранда“ (Bangaranga). Преди няколко седмици изпълнителката гостува на детската "Евровизия 2026“.