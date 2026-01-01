Днес 15 ноември (неделя) предвиденият обходен маршрут за тежкотоварни моторни превозни средства над 12 тона през прохода Петрохан няма да се използва поради изключително неблагоприятни метеорологични условия и с цел осигуряване на безопасността на движение. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. В прохода има силен листопад, ниски температури и мъгла.

Тежкотоварните автомобили ще се пренасочват по обходен маршрут по път II-16: Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Тежкотоварният трафик ще преминава през прохода Петрохан в Стара планина в неделя поради ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Тировете могат да бъдат спрени само при влошаване на метеорологичната обстановка, съобщи на 13 октомври за БТА областният управител на Монтана Иван Каменов. Той уточни, че трасето през прохода Петрохан е единствената транспортна връзка, която при благоприятни метеорологични условия може да поеме тежкотоварния трафик.