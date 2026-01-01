Украинец беше изпратен на съд от Главната прокуратура в Румъния по обвинение, че е помогнал на 839 украински и руски граждани да получат незаконно румънски документи за самоличност, включително чрез подкупването на служители в село в североизточния румънски окръг Ботошани, съобщава Аджерпрес.

Според съобщение на прокуратурата украинецът е обвинен в съучастие в престъплението даване на подкуп, съучастие в престъплението информационна измама, както и фалшифициране на документи, носещи личен подпис.

"В периода 01 юли 2024 г.-30 октомври 2024 г. обвиняемият е помогнал на граждани на Украйна и Руската федерация, които били получили румънско гражданство и искали или да прехвърлят постоянния си адрес от чужбина в Румъния, или да преместят постоянния си адрес от друго място, да получат несъответстващи на действителността румънски лични документи", посочва прокуратурата.

В съобщението се уточнява, че за тази цел обвиняемият е давал различни суми пряко или чрез посредници на служители в кметството и в Службата за регистрация на населението в село Върфу Къмпулуй, окръг Ботошани. Също така според обвинението той е давал пари на собственици на имоти, където да бъдат регистрирани съответните украински и руски граждани. Част от тези имоти не съществуват или са почти разрушени и необитаеми.

Прокуратурата посочва още, че в периода април 2023 г.-април 2024 г. украинецът е фалшифицирал 660 договора за отдаване под наем на 120 имота, които били сключени фиктивно от името на търговско дружество с граждани от Украйна или Русия. Впоследствие на базата на тези документи били подадени 670 искания за регистрация на постоянен адрес в окръг Ботошани на 759 чуждестранни граждани.

Той също така е обвинен, че е помогнал на други 80 чуждестранни граждани да получат незаконно лични документи чрез несъответстващи на действителността лични данни като имена, дата или място на раждане.

Прокурорът е разпоредил конфискуването на сумата от 83 900 евро, получени от обвиняемия от дейността му като посредник.

Украинският гражданин вече не се намира на територията на Румъния и е обявен за международно издирване, като е издадена европейска заповед за ареста му.

По същото дело прокурорите са сключили споразумение за признаване на вината с украинска гражданка, обвинена в документни измами, даване на подкуп и съучастие в информационни измами. За нея е била определена условна присъда от една година и 10 месеца с двугодишен изпитателен срок.

През 2025 г. са били сключени още четири споразумения за признаване на вината с четирима обвиняеми, за които се смята, че са участвали като посредници в схемата за незаконно получаване на румънски документи. За тях е определена условна присъда от два години и шест месеца с тригодишен изпитателен срок.