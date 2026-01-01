Правителството отпусна допълнителни 19,5 млн. евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази година.

350 000 евро ще бъдат насочени към ремонти на пътища и общински сгради в Тутракан

Парите са за плащане на вече възложени и извършени ремонти и поддръжка на републиканските пътища. Те се осигуряват от централния бюджет.

Правителството отпусна 150 млн. евро за общински проекти

По думите на правителството тези дейности са важни за качеството на пътната инфраструктура и за безопасността на пътуващите.