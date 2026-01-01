Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2026 г. в размер на 150 000 000 евро. Със средствата ще се финансира изпълнението на обекти по Инвестиционната програма за общински проекти, включени в приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., които са определени за финансиране през 2026 г.

Общо до 600 млн. евро е определеният за 2026 г. годишен размер за изплащане на разходи за реализацията на проектите по програмата чрез бюджета на МРРБ. Средствата ще се предоставят поетапно от централния бюджет по реда на чл. 109, ал.3 от Закона за публичните финанси. Целта е да бъде постигнато по-добро планиране и разходване на предвидените средства по централния бюджет за 2026 г., както и по- висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционната програма. Предложеният подход ще даде възможност, в хода на изпълнението на бюджета през годината, средствата за разходи за реализиране на общински проекти да се предоставят своевременно при наличие на готовност за тяхната незабавна реализация и при спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти ще допринесе за подобряване на инфраструктурното развитие на регионите и подобряване на благоустройствената среда в населените места. Актът е в съответствие със стратегическа цел 3 „Модерна инфраструктура и свързаност“, специфична цел 3.3. „Качествени ВиК услуги и устойчива градска среда“, мярка „Справедливо финансиране на общински проекти“ от Програмата за управление на Република България 2026 г. - 2030 г.