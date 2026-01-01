Седем пожара вдигнаха на крак огнеборците в Смолянско през почивните дни. При един от инцидентите е пострадал 39-годишен мъж, а къща е напълно унищожена. Пожарникарите са успели да спасят десетки декари гора и няколко сгради, съобщиха от полицията.

На 2 октомври около 16:22 часа е подаден сигнал за пожар в комина на хотел в Чепеларе. По първоначални данни причината е нагрята ламарина. Огънят е унищожил около 20 кв. м от покривната конструкция, преди да бъде потушен от пожарникарите.

Ден по-късно огнеборците са реагирали на два пожара. Сутринта сухи треви пламнали в местността Подраба в Девин, като предполагаемата причина е небрежност при боравене с открит огън. Благодарение на намесата на пожарникарите са спасени 15 декара смесена гора.

Малко след 23:00 часа същата вечер пожар избухнал в къща в Смолян. Предполага се, че огънят е тръгнал от незагасена цигара. Унищожени са две мебели и са опушени 24 кв. м стени. Спасени са три сгради.

На 4 октомври пожарникарите са гасили сухи треви в местността „Сантевото“ край село Баните. И тук предполагаемата причина е небрежност с открит огън. Спасени са 20 декара иглолистна гора.

Най-сериозният инцидент е станал малко след полунощ на 5 октомври в кв. „Устово“ в Смолян. Пожар избухнал в къща, като по първоначални данни причината е неправилно използване на отоплителен уред.

Сградата е напълно унищожена, а 39-годишен мъж е пострадал след вдишване на дим. Огнеборците са успели да спасят съседна сграда и 15 декара смесена гора.

Около два часа по-късно са получени още два сигнала. В Златоград са горели сухи треви, като се предполага, че пожарът е предизвикан от изхвърлена незагасена цигара.

По същото време е подаден сигнал и за пожар в сметище в село Барутин, община Доспат. Огънят е локализиран от екипи на пожарната.