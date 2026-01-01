Пожар, възникнал на регионалното депо за отпадъци на Кърджали, което се намира в района на село Вишеград, е бил потушен от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за запалените отпадъци и горящото сметище е подаден през вчерашния ден. На място са били изпратени два противопожарни екипа с два автомобила, които загасили пламъците. Заради тлеещите отпадъци сметището продължава да пуши, а димът се разнася из околните населени места. На място към настоящия момент са един противопожарен екип с петима огнеборци, които заедно със служители на фирмата, стопанисваща обекта, полагат усилия да преустановят пушека и чрез засипване с пръст на запалилите се отпадъци.

Това е втори възникнал пожар на сметището в рамките на няколко дни, като първият е бил причинен на 1 октомври от човешка небрежност, локализиран е и огънят загасен от две противопожарни екипа, уточниха от полицията.