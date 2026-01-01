Районният съд в Пазарджик прати инфлуенсъра Стоян Колев зад решетките за година и четири месеца. Присъдата ще се търпи при първоначален строг режим и е заради агресивното му шофиране след употреба на кокаин и последвалите хулигански прояви.

Освен че влиза на топло, 39-годишният мъж остава без книжка за две години и половина. Отнесе и сериозни финансови санкции – глоба от 1022 евро, както и задължението да плати още 30 000 евро, колкото е равностойността на колата, която е карал, тъй като е била собственост на лизингова компания.

Инфлуенсърът Стоян Колев отива на съд след екшъна на „Тракия“ и положителната проба на кокаин

След заседанието Колев отказа да говори пред медиите. Адвокатът му Кристиан Мирчев обаче определи наказанието като прекалено сурово и категорично заяви, че ще обжалва. Според юриста решението се разминава със съдебната практика. Той смята, че има двоен стандарт, защото по други дела за сходни провинения магистратите са давали далеч по-леки присъди. Мирчев не пропусна да отбележи, че клиентът му е осъзнал какво е направил, а и вече е прекарал близо пет месеца и половина в ареста.

Припомня ме, че екшънът с Колев се разигра на 16 юни на магистрала "Тракия". Тогава Колев шофираше изключително агресивно, лепеше се опасно близо до другите коли, присветваше им и размахваше пневматична пушка през прозореца. По-късно стана ясно, че е бил и надрусан с кокаин. На 19 юни той успя да си докара и обвинение за хулиганство заради непристойно поведение в пазарджишката Съдебна палата, точно след като го оставиха за постоянно зад решетките.

Делото се гледа по съкратената процедура. Пред съда Колев си призна всичко и се извини. Решението не е окончателно и може да се обжалва или протестира пред Окръжния съд в рамките на 15 дни.