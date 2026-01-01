Европейската комисия (ЕК) предложи днес допълнително разширяване на санкциите срещу Русия. Целта е да увеличим натиска над Русия, за да прекрати войната срещу Украйна, каза при представянето на предложението председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Тя съобщи, че предложението предвижда изключване на 60 руски банки от системата за междубанкови съобщения "Суифт" (SWIFT), налагане на забрана за предоставяне на Русия на услуги в областта на енергетиката и особено за ремонта на рафинерии, както и забрана за обслужване на танкери, застраховани в Русия.

ЕК предлага въвеждане на забрана за издаване на визи за бивши руски войници. Те представляват заплаха за Европа, каза Фон дер Лайен.

Предложението на комисията включва забрана европейци да участват в управлението на руски дружества, на руснаци - в управлението на европейски спортни федерации, както и на спортисти да се състезават под руския флаг, а също и забрана за показване на официални руски символи.

Ще продължим да предлагаме нови санкции, докато руската страна не покаже истинско намерение за траен мир в Украйна, обобщи Фон дер Лайен. Днешното предложение подлежи на единодушно одобрение от държавите в ЕС.