От Централна гара-София беше отправено посланието за любов и подкрепа към бездомните животни, с което ще бъдат обхванати общо 282 жп гари в страната. За целта беше поставено началото на съвместната кампания на фондация "Четири лапи" в България и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

"На гарите има разлепени 315 плаката с послания, които искаме да достигнат до всички хора, че никое животно не става бездомно по свое желание", каза Мария Ганчев, координатор „Обществена ангажираност“ в „Четири лапи“ в България.

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"Грижата за бездомните животни е споделена - Общината е компетентният орган, който отговаря за техните проблеми и осъществява контрол върху популацията чрез регистрация, кастрация, ваксинация и грижи, но и гражданите също", обясни тя. Емпатия, ангажираност и съчувствие са чувствата, които специалистът изброи за важни за успеха на кампанията и за доброто на бездомните животни.

"Жп гарите са основно транспортни и комуникационни средища и през тях минават много хора и искаме да допринесем за това кампанията да има по-голям обществен отзвук", каза Пламен Добрев, директор "Управление движението на влаковете и капацитета" в НКЖИ.

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На всеки плакат има телефон към съответната община, на който гражданите могат да подадат сигнал за бездомни животни и да потърсят съдействие. В гарите ще звучи и аудиосъобщение за кампанията.

"Това са открити обществени пространства, които не само осигуряват топлина, но в тях животните могат да намерят и храна", каза Богомил Иванов от "Четири лапи" . От тази гледна точка се превръщат в предпочитано за бездомните животни пространство", каза той.

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"За да подкрепят кампанията и да допринесат за успешния ѝ старт на Централна гара-София бяха доведени кучетата Смайли и Мики. Те също са били бездомни животни, но спасени и осиновени от Ани, която е и техен инструктор за работа с деца и възрастни хора", разказа д-р Весела Василева от "Четири лапи“.

Експертът призова гражданите да не изоставят животните си, а в случаи на затруднения за тяхното отглеждане - да потърсят подкрепа първо от семейството и близките си.

На всеки плакат, който ще бъде разлепен по гарите, е наличен и QR код. Гражданите могат да го сканират и да научат повече информация както за кампниаята, така и работата на "Четири лапи" и подкрепата за животните.