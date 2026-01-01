22-годишен мъж е задържан след скандал със заплахи и счупен прозорец в поповското село Баба Тонка, съобщиха от полицията.

Случаят е от вечерта на 4 октомври. Около 21:00 часа младият мъж, който е от село Горица, отправил обиди и заплахи към 33-годишен жител на Баба Тонка.

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По данни на полицията той извършил хулигански действия, като счупил и стъкло на прозорец на жилището, обитавано от 33-годишния мъж.

22-годишният е задържан в Районното управление в Попово за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване за хулиганство.