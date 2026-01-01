20-годишен мъж от Попово е задържан за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 14 август около 21:58 часа в градския парк в Попово мъжът е нанесъл порезни рани в областта на гърба и ръката на свой връстник от града.

21-годишен нанесе порезна рана в лицето на свой връстник

След извършен преглед в медицински център пострадалият е освободен за домашно лечение.

Извършителят е задържан в РУ-Попово. По случая е образувано досъдебно производство.