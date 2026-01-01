Прокурор внесе обвинителен акт срещу трима обвиняеми за нанасяне на множество телесни повреди на различни лица и за хулигански действия, извършени в заведения в София, съобщиха от обвинението.

Обвиняемите са извършили 15 престъпления. 19-годишният младеж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11 ноември 2025 г. в района на заведение на ул. „Георги С. Раковски“, в съучастие с 27-годишен са удряли с юмруци и ритали в главата мъж.

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На 28 февруари в заведение на ул. „Шести септември“, 19-годишният чрез нанасяне на удари с ръце по главата, причинил на мъж средна телесна повреда. След това заедно с двамата мъже са удряли с ръце в главата мъж.

Обвиняемият младеж е нанесъл удари и на длъжностно лице при изпълнение на службата му като охранител в заведението. Той е нападал без причина и удрял хора в заведението, замахвал е с нож към мъж, обръщал е маси и столове и чупел чаши и бутилки.

Около 4:00 часа на същия ден на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Фритьоф Нансен“, двама от обвиняемите са нападнали мъж и му нанесли удари в лицето, като му счупили преден зъб.

27-годишният мъж е обвинен и за това, че на 11 ноември 2025 г. в района на заведение на ул. „Георги С. Раковски“ е унищожил е противозаконно чужди движими вещи на стойност 1560,10 лева.

Той е извършил и хулигански действия - нападнал е без причина двама мъже, размахвал е нож, счупил витрина на вратата на заведението, след което заявил на пристигналите на място полицейски служители, че ще избие тях и семействата им.

На 28 февруари в заведение на ул. „Шести септември“ той е е нападнал без причина мъж и други посетители на заведението, размахвал е нож, обръщал е маси и столове, чупел чаши и бутилки.

В заведението той е направил и два опита за грабеж - удрял е мъж в главата, а при другия заплаха - насочил стъклена бутилка към пострадалия и се обърнал към него с думите: „Дай 10 евро, иначе ще ти пръсна бутилката от главата“.

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Третият обвиняем - 22-годишен мъж, освен гореспоменатите побои, в който е взел участие, е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е на 28 февруари в заведение на ул. „Шести септември“ е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.

Той е предизвикал безредици в заведението, размахвал нож и се обърнал към мъж с думите: „Искаш ли да те намушкам?“. Извършени са множество действия, като разследването е приключило за по-малко от година с внасяне на обвинителен акт в съда. Предстои делото срещу мъжете да започне в Софийски районен съд.