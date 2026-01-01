Нови девет случая на заразени с морбили са установени в Ловешко, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Всички заболели са от Угърчин. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

МЗ: 446 заразени с морбили в страната, стотици са деца

Припомняме, че последните случаи на морбили бяха от края на миналия месец. От РЗИ информират още, че вече е налична ваксината Abrysvo, предназначена за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус на бременни жени през периода от 24-та до 36-а гестационна седмица на бременността.

Ваксината е безплатна и извършените целеви имунизации се вписват в Националната здравноинформационна система по реда на Наредба № 15 за имунизациите в Република България.

Пет нови случая на морбили в Ловешко

За Ловешка област са определени два кабинета, в които се извършват имунизации. Те са в РЗИ и в кабинета на д-р Божидар Генов в Троян.