Шофьорът, който предизвика катастрофа в центъра на София, избяга и малко по-късно беше задържан с рекордните 3,43 промила алкохол, е системен нарушител на пътя. Той има десетки предишни провинения, сред които и сериозно превишаване на скоростта. Днес Софийската районна прокуратура ще поиска от съда мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста, съобщава NOVA.

Инцидентът стана в района на Националната художествена галерия, а водачът беше спрян от полицията около 10 минути по-късно край Румънското посолство, докато се опитваше да напусне местопроизшествието.

„Нищо не е станало, малко се почерпих”: Шофьор с над 3 промила алкохол причини катастрофа в София

„Установеното количество алкохол в издишания въздух е 3,43 промила. Това предполага силно алкохолно опиянение, което би могло да доведе дори до загуба на съзнание. Консумираният алкохол е в рамките на около литър концентрат”, обясни в ефира на „Здравей, България” по NOVA говорителят на Софийската градска прокуратура Георги Коджаниколов.

По думите му водачът е създал изключително опасна обстановка за всички участници в движението, а справката му в КАТ показва системно неспазване на правилата.

„Установено е, че предишните нарушения по Закона за движението по пътищата са множество – десетки. Те са от всякакво естество, включително неправилно паркиране и превишена скорост, и то със значително над ограниченията”, разкри прокурорът.

Към момента на мъжа е повдигнато обвинение за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. В процес на изясняване е и дали той не се е подчинил на полицейско разпореждане при опита си да избяга.

Повдигнаха обвинение на мъжа, шофирал с над 3 промила алкохол и причинил катастрофа в София

„Предвиденото наказание по настоящото обвинение е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба. Колата е отнета като веществено доказателство, а в случай че бъде признат за виновен, тя подлежи на конфискация в полза на държавата”, категоричен бе Коджаниколов.

След първоначалния арест, мярката на водача е била удължена. „Към момента е с постановление за задържане за срок до 72 часа. В рамките на днешния ден предстои да бъде сезиран Софийският районен съд с искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража”, допълни говорителят на прокуратурата.