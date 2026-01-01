Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на бул. "Цар Освободител" в София, след което е избягал, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на тел. 112.

Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на ул. "Шипченски проход" водачът е задържан, информираха още от СДВР и допълниха, че благодарение на бързата реакция на полицията е предотвратен по-тежък инцидент.

От СДВР съобщиха, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена. И

Пред NOVA 41-годишният мъж отрече да е причинил катастрофата. Той изпита видими затруднения да каже името си. „Нищо не е станало. Малко се почерпих. Карах, защото така се налагаше”, каза задържаният.