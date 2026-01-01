От 20 юли до 24 юли за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, като трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отсечките, по които ще се полага маркировката са път II-16 София - Елисейна (от 22-ри до 81-ви км), път III-105 Елешница - Eлин Пелин - Нови хан (от км 0 до 16-и км), път III-181 София - Ковачевци (от км 0 до 26-и км), път III-189 София - Банкя (от км 0 до км 3), път III-802 София - Банкя (от км 0 до км 6), път III-813 Годеч - Туден - Каленовци (от км 9 до км 16), път III-1001 в района на с. Горно Камарци (от км 0 до км 9), път III-811 Сливница - Богьовци (от км 0 до км 7), път III-8103 Бучин Проход - Цръклевци (от км 0 до км 2), път III-627 Рельово - Алино (от км 9 до км 13), път III-6205 Белчински бани - Алино (от км 0 до км 5) и път III-8102 Дръмша - Чибаовци (от км 0 до 11-и км).

При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.