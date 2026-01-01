Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около смъртта на 44-годишен мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества.

От Апелативна прокуратура – Варна съобщиха, че на 16 юли 2026 г. е проведена специализирана полицейска операция след постъпила информация за разпространение на наркотици. При претърсване на дома на 48-годишния С. А. са открити и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354б, ал. 3 от Наказателния кодекс, което се провежда под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

В рамките на операцията са били задържани лица, за които има данни, че са закупували наркотични вещества от С. А. След задържането му здравословното състояние на един от мъжете – на 44 години, се е влошило рязко. Подаден е сигнал за човек в безпомощно състояние, а на място е пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Медиците установили смъртта му.

Предстои да бъде изяснена причината за смъртта, както и законосъобразността на действията на полицейските служители.

Разследването продължава. Действията са възложени на следовател от Окръжния следствен отдел и се ръководят от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.